澳洲維多利亞州一名女大學生伊莎貝爾（Isabell Ryan）日前在家中做作業時，突然聽見2隻愛犬不斷對著屋外狂吠不止，沒想到當她走近一看，竟然是一隻長達3米的巨蜥不斷在玻璃門窗外探頭探腦，甚至還挑釁的猛撞門窗，試圖衝撞入內，嚇得伊莎貝爾狂飆髒話，家中2隻狗狗也落荒而逃，畫面曝光後網友全看傻了。

根據伊莎貝爾上傳至抖音（TikTok）的影片顯示，家中來了一位「新訪客」上門，只見一隻身長3米的花邊巨蜥（lace monitor），在玻璃門窗外探頭探腦，2隻狗狗疑似感到威脅，不斷對著屋外的巨蜥狂吠，沒想到巨蜥也不甘示弱的展開反擊，不斷使用頭槌和身體重擊玻璃門窗，甚至伸出前腳對著屋內的2狗1人揮舞示威，嚇得據伊莎貝爾不斷放聲尖叫。

根據《每日郵報》報導指出，伊莎貝爾透露，經常在住家附近看見不少野生動物徘徊，但是從來沒看過這隻3米巨蜥，尤其是牠似乎好奇心爆棚，竟然直接侵門踏戶意圖想闖入屋內，讓她無奈表示「我住的這是什麼地方啊！我覺得牠做不到，但如果牠做到了怎麼辦？」所幸巨蜥不久後似乎感到自討沒趣，就悻悻然的走回荒野中。

這段巨蜥奇遇記被上傳至抖音後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言驚呼「澳洲人都住在開放式動物園嗎？」、「妳是住在侏羅紀公園嗎？」、「為什麼恐龍還在澳洲亂晃？」影片至今已累計逾250萬觀看次數和上萬則留言。