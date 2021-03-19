西澳洲南部海岸出現一頭長16公尺的藍鯨，疑似誤闖虎鯨的領地，竟遭約70頭虎鯨圍殺，期間牠試圖要脫逃，但都被虎鯨戰略性的圍堵，最終被逼到較淺的大陸棚上死亡，海洋科學家驚呼，這是一場戰略周全的戰役，而且虎鯨似乎都知道該怎麼做。

"We saw some blubber, only one hunk of flesh, and it was gone." 由 ABC News 發佈於 2021年3月18日 星期四

綜合外媒報導，海洋科學家布朗(Kirsty Brown)日前搭乘觀光船賞鯨時，目擊一場鯨魚大戰，一頭16公尺長的藍鯨出現於南海岸布雷默貝(Bremer Bay)，她提到「當時虎鯨(orca)四散於各處，但海洋突然掀起洶湧的浪花，這表示牠們正準備發動攻擊」。

布朗透露，虎鯨像被激怒了往前游，隨後在一處慢了下來，仔細一看才發現前面有一頭藍鯨，原來是牠誤入虎鯨的領地，之後越來越多虎鯨加入戰鬥，數量約50至70頭左右，牠很快就被包圍了，「虎鯨無情地計劃了一場殺戮，且是有戰略性的，不僅周全且合作度高，耐心運用持久戰消滅一頭雄偉的藍鯨」。

藍鯨被包圍後數次想游走，但卻遭虎鯨頻頻推上岸擋住生路，牠逐漸被推到較淺的大陸棚，從1000公尺到80公尺深的水，使逃脫路線不斷縮減，戰役約花了4個小時，藍鯨死後被虎鯨分食，布朗提到「一團鮮血像紅色的氣球一樣浮在水面上，我們看到部分油脂及肉，藍鯨整隻消失」，而此海鳥也加入瓜分行列，海域底下的海洋動物也能分一杯羹，船上遊客則被眼前的畫面嚇得不知所措。