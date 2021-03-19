現實版忠犬八公！大陸貴州有一名女子，日前與家人外出散步，途中發現路邊躺著一名醉漢，但有趣的是，他的身旁還蹲著兩隻狗，看到陌生人靠近，就馬上保持警戒，看似正在保護主人，不少人感動地說「天啊，好懂事！如果是我的狗，可能會開心地跑出去玩了」。

根據《梨視頻》報導，貴州獨山縣一名蔡姓女子與家人晚上外出散步，期間看到一名倒臥路邊的男子，附近還有掉出來的手機，有趣的是，男子旁邊趴坐了一隻狗，似乎在幫他看顧手機，以免被其他人拿走，而不遠處還有另外一隻保持警戒的狗，不斷地四處張望。

蔡女提到，兩隻狗既無奈又著急，只要一有陌生人靠近，牠們就會吠叫驅趕，不讓他人接近主人，她隨即聯絡警方，員警趕到現場後叫醒酒醉男，蔡女表示「原來是牠們的主人喝醉了，不省人事，然後狗狗就在旁邊守護主人，當時我也被這兩隻狗感動，不僅很忠誠，而且還很有靈性」。

不少網友表示「狗：我承擔了這個年紀不該承擔的責任」、「狗狗好聰明啊！還知道看好手機，知道那是主人的貴重物品」、「狗：快把我急死了，下次得學學怎麼打電話」、「兩隻狗還知道分工，一隻專顧手机，一隻負責站崗」、「果然是別人家養的，要是我家的狗，早就跑到看不見影子」。