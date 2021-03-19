唐朝將黃色規定為代表皇室的色彩，因此日後唯有皇帝的宮室、陵墓屋瓦，才可使用黃色瓦片，但有趣的是，位於湖南省岳陽市的岳陽樓的屋瓦，竟是採用黃色琉璃瓦，也讓人看得匪夷所思，而一名收藏家也在拓片中找到答案，竟然是與呂洞賓有關。

中國古代將黃色視為尊貴色彩，且在五行學說裡代表中央方位，因此唐代將黃色規定為代表皇室的色彩，到了宋代，封建帝王的皇宮開始採用黃色琉璃瓦頂，至明清兩代，更是明文規定只有皇帝宮室、陵墓及奉旨建的寺廟，才可使用黃色琉璃瓦，不過其中曾遇火災的岳陽樓，在宋朝時被重修，但其屋瓦竟是黃色的，也讓後世感到好奇。

根據《梨視頻》報導，湖南長沙一名收藏家王小夫，受到父親教育的薰陶，因此他對詩詞文學都非常有興趣，小時候父親就送給他一本柳公權的《神策軍碑》，在父親的教導下學習書法練字，如今他收藏上千件碑刻拓片，收藏品包括西周、西漢、三國、吳、北魏及唐宋各朝代的作品，其中還有「孚佑帝君遺像」拓片。

王小夫解釋，孚佑帝就是呂洞賓，歷史上確實有其人，《宋史》等都有記載，而經過考證得知，呂洞賓是五代到宋朝年間的人，在岳陽一帶有許多故事，當地為了紀念他，因此設立石碑，岳陽市將岳陽樓作為他的廟，而此石碑目前被收藏於岳陽樓。

孚佑帝君遺像拓片上寫著「奉命來巡是邦，西城岳陽樓為帝君停雲地」，可看出呂洞賓與岳陽樓淵源極深，經常在岳陽市停留，有趣的是，岳陽樓使用黃色琉璃瓦，而歷史上黃色僅有皇宮才可使用，再者就是孔廟，王小夫表示，呂洞賓被後人推崇，擁有如關公與孔子的地位，因此廟宇規格高，享有帝王級的祭祀。