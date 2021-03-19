一代天驕成吉思汗一生有8名皇后，妻妾逾500人，享盡人間極樂，不過他最心儀的莫過於皇妃忽蘭，成吉思汗四處征戰時，總會將她帶在身邊。不過忽蘭在嫁給成吉思汗之前，曾發生過一段小插曲，讓成吉思汗懷疑她和侍衛納牙阿有姦情，直到納牙阿從木盒掏出一物自清，他才打消疑慮，並重賞納牙阿。

納牙阿是蒙古帝國的開國元勛，投奔成吉思汗後深受重用。有一次，成吉思汗與乃蠻部交戰，納牙阿從軍出擊，過程中，乃蠻貴族答亦兒兀孫向納牙阿投降，並獻上了貌美如花的女兒——忽蘭，想讓她成為成吉思汗的妃子。

不過在兵荒馬亂之中，成吉思汗行蹤不定，納牙阿遲遲找不到人，只好將忽蘭暫時安置在自己的營帳三天三夜，最後才找到了成吉思汗。

看到美麗的忽蘭，成吉思汗不但沒有嘉獎納牙阿，還大發雷霆，認為血氣方剛的納牙阿與嬌小的忽蘭獨處三天，怎麼可能沒有私情，當他準備將納牙阿治罪時，忽蘭趕緊出面辯解，但成吉思汗說什麼也不信，而一向不善言辭的納牙阿只是默默的從懷中的木盒中掏出一物，證明自己的清白。

成吉思汗一看瞬間愣住，原來納牙阿為了表示自己的忠誠，竟然「自宮」以示清白，木盒內裝的正是納牙阿的「命根子」，成吉思汗當場既羞愧又感動，立即重賞了納牙阿。

此後，納牙阿一直深受成吉思汗重用，並屢屢立下戰功，一直活到了120歲，好在納牙阿早就生了兒子，如今在伊朗，仍有一些納牙阿的後裔。