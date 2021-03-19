平時各國都會舉行海上軍演，一來為可能的軍事威脅做好準備，二來是能藉此向全世界展現自己的國家力量，不過外界不禁好奇，進行海上軍事演習時，難免會炸死大量的魚群，面對這樣的情況，都是如何處理的呢？其實背後做法相當高明！

搜狐號《天下有警》經常分享軍事類文章，近日就提到，以大陸海軍為例，進行軍演時通常有2種解決方式，首先是「避開魚群」，因為海洋中的魚群巡遊都有規律的路線可循，有些種類的魚群只會生活在特定區域，因此只要避開這些魚群，就能最大程度的減少對魚群的傷害。

其次是「驅逐魚群」，海軍在軍演時即便能避開大部分魚群的生活區域，但也不能保證軍演的地方完全沒有魚群出沒，因此在軍演前會有專業人員透過聲納等設備，對魚群進行驅逐。

不過即便上述2點都提前預防了，依舊會有「漏網之魚」被砲彈炸死或炸暈，待軍演結束，海軍通常會通知附近漁民前來打撈，漁民可將這些漁獲用於改善伙食或是賣掉獲利，進而達到另類的「軍民互惠」。

至於被炸死的魚，對於海洋生態的影響也微乎其微，當軍演結束，海軍撤出軍演地點後，海中大型食肉魚類會很快吃掉其屍體，回歸生態系統的循環。