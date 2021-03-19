清宮劇《後宮甄嬛傳》劇情精采絕倫，至今仍讓觀眾津津樂道，尤其是雍正臨死前，甄嬛全盤托出內心話的橋段，讓雍正氣得奮力拉扯床頭上的「黃帶子」，乍看之下是想藉助身邊之物，起身對質，和滿滿的不甘心，但其實雍正之所以緊緊拉扯這條黃帶子，是對甄嬛起了殺心！

劇情顯示，當時甄嬛對躺在床上奄奄一息的雍正一連道出許多殘酷真相，包括寧嬪不愛皇上、沈眉莊與太醫溫實初偷情產女，以及自己跟別人私通和孩子的身世，更提到自己自從回宮以來，每一次和雍正接觸都覺得無比的噁心，種種陳述，讓雍正氣得奮力拉扯床頭上的黃帶子，疑似是想起身對質，憤怒情緒展露無遺。

不過事實上，雍正手上拉扯的黃帶子大有來頭，按照清朝的律例「黃帶子斷，君死有疑，凡在場之人，全部處死」，正因為如此，雍正才會在臨死前拚命扯斷眼前的黃帶子，以此告訴後人他的死因有疑，由此可知，他對甄嬛動了殺意。

只是他沒料到，甄嬛之所以敢將一切全盤托出，說明早已做足了準備，這條黃帶子早就被甄嬛「縫死、加固」過了，對於臨死之人的雍正，要想憑空扯斷是不可能的；再者，甄嬛已將門口的婢女和侍衛早早打發走，雍正是叫天天不應、叫地地不靈了。