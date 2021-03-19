歲月是把殺豬刀，在無數人的臉上刻下深深的皺紋，然而隨著年紀的增長，人體功能也日漸退化，包括耳背、老花等情況，日前網路上就流傳一種號稱只有25歲以下的人，才聽得到的聲音，如果你未滿25歲卻聽不見，就意味著你可能已經邁入「初老」狀態。

根據《LADBible》報導，美國一項實驗研究指出，通常人類在邁入25歲之後，就再也聽不見頻率17400赫茲以上的聲音，而這種聲音被稱為「蚊音」（mosquito tone）。

對此，32歲網紅梅琳（Maylinn Storbakken）就找來17歲的姪女凱倫（Carmen Elisabeth Bakklund）進行實測，並將結果上傳至抖音（TikTok）。

畫面中可見，她們兩人愜意的躺在床上，接著梅琳用手機播放一段17500赫茲的「蚊音」後，身旁的凱倫立刻一臉痛苦的摀住耳朵，並且發出無聲的尖叫；但梅琳卻不為所動，一臉困惑的看著姪女，似乎完全沒聽見這段蚊音。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，不少人也紛紛加入實測，發現確實超過25歲的人，多數都無法聽見這段蚊音。不過也有醫師解釋，即便因為老化的緣故，聽不見高頻率的聲音，但每個人的體質和耳朵構造不盡相同，加上所處環境和基因遺傳，不代表聽不見蚊音，就表示你老了。

此外，市面上也有一款叫做「蚊音器」的設備，主要是透過發出高頻聲音來制止年輕人的反社會行為，像是參與集會、塗鴉、故意破壞公物、暴力事件等，效果十分顯著。