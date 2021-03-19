有網友日前在辦公大樓陽台發現一台詭異的機器，乍看之下像是「測速器」，讓他不禁好奇背後真實用途，貼文一出隨即掀起熱議，對此就有內行人跳出解答。

#hashtag1 Solar Power Ultrasonic Animal Repellent Deterrent Dog/Cat/Bird/Mole PIR Motion Repeller Garden Supplies E2S pic.twitter.com/INMtDKygSO — Dr. Jay Agbebiyi CEO - Exproserve LLC (@exproserve) November 15, 2018

原PO今（19日）在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，透露工作室的辦公大樓，陽台經常出現一台綠色直立式的機器，「有時候存在，有時候消失」，讓他不禁好奇問道「有沒有人知道這是什麼用途？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，不少人打趣笑說，「這是瓦力的頭」、「應該是檢測什麼的吧」、「小鳥專用測速照相機」、「眼睛對上去可以消除記憶，你其實已經發文問過25次了你知道嗎？」、「你只要偷懶走出去警報就會響」。

對此，就有內行人跳出解答，直言是「超音波太陽能驅鼠器」，「太陽能發出超音波可以驅鼠驅貓，我有賣過」、「中間是感應器，右邊是燈光，上面有太陽能板，放在陽台合理懷疑是驅鳥用」、「這是驅鼠器，但我猜放陽台應該是驅鳥的」、「高音頻，趕小鳥的」。