澳洲兩名男子2016年至昆士蘭州淘金，無意間探勘到一顆25公斤的石頭，花了2小時將其挖出，但由於怪石外觀平凡無奇，因此他們也未多想，將石頭一直擺放在後車廂，直到去年進行檢驗後，才得知這是一顆46億年前誕生的隕石，目前全球僅6顆。

The meteorite is 'four-and-a-half billion years old'. What an INCREDIBLE find ☄️😱 由 Daily Mail 發佈於 2021年3月18日 星期四

根據《每日郵報》報導，麥克雷(Paul McRae)與好友米勒(John Miller)2016年至昆士蘭州喬治敦(Georgetown)附近淘金，期間金屬探測器發出巨響，他們認為土底下肯定有寶物，挖出一顆重達25公斤的石頭，由於不清楚這是什麼，之後便帶到澳洲地球科學局(Geoscience Australia)做檢測。

科學家佩特科夫斯基(Steven Petkovski)表示，「當麥克雷說他們的後車廂有顆石頭要給我看時，其實我並未抱太大希望，因為有很多民眾送來的石頭，經檢測全都是假的」，直到打開後車廂後，他馬上認出此為鐵隕石，其成分含有鐵鎳片，非常罕見，誕生時間約在46億年前，這意味著這一顆隕石可能跟地球一樣古老。

佩特科夫斯基透露「此為一種非常罕見的隕石，是富含硫化物的鐵，擁有極為稀有的礦物，稱為隕硫鐵」，而在發現隕石附近也發現同一顆隕石的碎片，科學家正試圖找出它何時撞擊地球，目前地球上僅5顆，分別在南極4顆、美國1顆，如今發現的則是第6顆罕見隕石，且體積最大。

而特殊隕石可被切成數塊販售，麥克雷與米勒將有用花不完的財富，但他們選擇將其用於科學教育，最終以20萬元美金(約新台幣約567萬元)賣給澳洲地球科學局，提供民眾觀賞，佩特科夫斯基表示「他們非常熱衷於學習，並通過討論來了解更多科學知識」，目前鐵隕石被收藏於澳洲首都坎培拉(Canberra)展示。