不少主人會故意耍寵物，看牠們會做出怎樣的有趣反應。日本一名飼主先前與自家柴犬玩遊戲，讓對方猜食物被放在哪隻手，豈料主人竟故意耍詐，把食物藏起來，使柴犬看得到卻吃不到，牠當下非常生氣，之後乾脆不跟主人玩了，不信任對方的表情逗樂334萬名網友。

推特帳號@Shibamugi28分享一段影片，當時主人拿出飼料餅乾握在手裡，讓愛犬「小麥」猜放在哪隻手，若猜中便能獲得餅乾，主人接著將其放入手中晃動，趁小麥不注意便藏進袖子裡，小麥渾然不知被騙了，聞過後胸有成竹的猜左手，豈料卻未看到飼料，主人又攤開右手，小麥才發現兩隻手裡竟都沒有食物。

戲精小麥瞬間後退好幾步，好像在說「怎麼可能？」，崩潰地馬上掉頭離開，跑下櫃子檢查狗餅乾是否掉到地上，但並未找到食物的痕跡，隨後又跑回櫃子上，主人將餅乾放回手掌中，但這一次小麥再也不相信對方，連猜都不願意猜，而飼主將狗餅乾拿出來後，小麥仍不為所動，好像再說「我不會再被騙了」。

小麥可愛行徑不只一件，先前也因吃不飽大吵而獲關注，影片累積百萬觀看次數，飼主提到，他每天會餵小麥三餐，一日餵完晚餐後，小麥竟躺在地上翻滾鬧脾氣，目前牠約9個月大，感情非常豐富，而且也善於表達，就像人類一樣，非常人性化，每當牠想散步或肚子餓時，就會躺在地上打滾，好像在抱怨。