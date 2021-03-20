驚見神獸現蹤？加拿大甘露市有一名女子在自家附近，發現了一隻奇特動物，起初以為是狗，但仔細一看竟是大貓，優雅地在路上行走，就算有人經過牠身邊，大貓也並不會感到害怕，一身銀白摻雜褐色的皮毛，讓人忍不住停下腳步欣賞。

Can't believe this beautiful kitty just walked past my house.. out for a stroll on Schubert drive 由 Shyda ForeverFriends 發佈於 2021年3月5日 星期五

根據《infotel》報導，居住於甘露市的伯頓(Allison Burton)是一名美容師，日前在自家工作時，發現門前的舒伯特大道(Schubert Drive)上出現一隻毛茸茸的動物，緩緩地從山坡上走下來，當時她誤以為是大狗，但因未看到狗的主人，讓她覺得很奇怪，仔細看才發現牠竟是加拿大猞猁(Canada lynx)。

伯頓提到，過去從未看過猞猁，因此當時她非常興奮，也趕緊拿出手機拍攝，記錄猞猁的美麗身影，有趣的是，這一隻猞猁似乎不怕人，期間有人騎腳踏車經過牠旁邊，路人也紛紛停下腳步圍觀，但猞猁並未被嚇到，繼續走自己的路。

伯頓表示，「猞猁似乎活在自己的世界裡，路人看到大貓也覺得很美，都露出驚訝表情看著牠，不過並未打擾牠」，她隨後將照片上傳至臉書《Shyda Forever Friends》，獲得千人分享。由於猞猁長相特殊，因此被不少人將牠與藏狐、北極兔及長頸羚稱做「新四大神獸」，大多出現於麥克阿瑟島(MacArthur Island)等地區，因其毛皮具價值和棲息地喪失，導致牠們的數量不斷減少。