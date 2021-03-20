最囂張的小偷！英國亞伯丁一間超市門前，出現了一隻來回徘徊的海鷗，詭異舉動讓一旁路人感到好奇，並不清楚牠到底想幹嘛，豈料海鷗趁顧客出來，自動門被打開時走進超市，隨後從架上叼下一包洋芋片，便趕緊離開，偷竊行為全被拍下，讓不少人震驚。

根據《每日郵報》報導，特雷諾(Neil Traynor)日前經過亞伯丁(Aberdeen)一間超市，意外發現店門口出現一隻海鷗，不斷在附近張望，讓他感到非常好奇，便停下來觀察並錄影，只見海鷗趁顧客走出超市，自動感應門被開啟時，快速地用「小碎步」走進店內。

海鷗進入超市後，便未多做停留，毫不猶豫地咬下架上一包洋芋片，隨後趕緊裝沒事逃離現場，走出超市後直接在店家門口，用喙狂啄洋芋片包裝，最後成功開了一個洞，便大剌剌地在超市門口吃起來，偷竊都被特雷諾錄下來，讓人哭笑不得。

而海鷗偷吃行為不只一起，先前一名護理師霍爾德里克(Emmie Holdrick)至佩恩頓海灘(Paignton Beach)遊玩，買了一個甜甜圈後，她便舉其對著海邊想拍照，豈料卻飛來一隻海鷗，直接把甜甜圈叼走，也看得出海鷗非常聰明又霸道，因此民眾至當地遊玩時也要提防牠們。