英格蘭赫特福德郡一名41歲男子，小時候就被送養，因此也不清楚他的親生父母是誰，近日他造訪愛爾蘭城市高威時，透過族譜網站發現幾個家庭，意外找到他的母親，進一步更得知父親竟是美國知名拳擊轉播主持人謝里頓(Bob Sheridan)，成為2億英鎊財產唯一繼承人。

A cricket fan has discovered his dad is a famous US boxing commentator - putting him in line for a reported £200m fortune 由 Sky News 發佈於 2021年3月19日 星期五

根據《天空新聞》報導，現年41歲的愛德華茲(Simon Edwards)是赫特福德郡希欽鎮足球俱樂部(Hitchin Town F.C.)管理員兼板球運動員，自幼與養父母一起生活，2019年至愛爾蘭城市高威時，透過族譜網站發現幾個家庭，他試圖找到自己的親生父母。

愛德華茲提到，「我的生母羅斯瑪麗(Rosemary)於1985年過世，她有9個姊妹與1個兄弟，成長於大家庭，而他們也將我寫入族譜」，原來她的母親來自愛爾蘭克萊爾郡，在飯店工作時偶遇來度假的謝里頓(Bob Sheridan)，當時她還未結婚，與對方發生關係還懷孕，由於羅斯瑪麗來自天主教家庭，最終選擇送養愛德華茲。

His whole life has changed 由 Daily Mail 發佈於 2021年3月19日 星期五

現年76歲的謝里頓綽號為上校，轉播過上萬場拳擊賽事，其中包括1974年10月已故拳王阿里(Muhammad Ali)與大喬治(George Foreman)的比賽，粗估身價高達2億英鎊(約新台幣78億)，謝里頓膝下無子，得知自己有兒子非常開心，表示失去妻子安妮後，讓他陷入低落情緒，沒想到參加妻子的葬禮回來沒多久，又得知自己還有一個失散多年的兒子。

謝里頓補充說，「我請經紀公司調查愛德華茲的背景，發現他是一個了不起的孩子，既是天主教徒，也是明星運動員，還有自給自足的能力，他完全不需要錢，只想見我這個爸爸。我們每天都有聯絡，我想這個孩子比我更像自己」，愛德華茲提到，父親將於6月舉辦生日派對，今年夏天他也將飛往拉斯維加斯參加。