日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎」日前推出優惠活動，只要名字中有「鮭魚」兩字，即可全桌免費吃壽司，在台灣掀起了一股「改名熱潮」。不過其實早在3年前，俄羅斯的達美樂就做過類似的行銷活動，只要在身上刺青達美樂Logo，就能夠爽吃免費披薩100年，同樣引爆當地刺青潮！

根據《BBC》報導，俄羅斯達美樂公司在2018年9月時，發文推出了「永遠的達美樂（Domino's Forever）」活動，只要身上有著達美樂Logo的永久刺青，就可以獲得一份證書，在未來長達100年的時間裡，每年都可以憑證書享用100個免費披薩。

沒想到這個活動引爆當地的刺青潮，在Facebook、Instagram和俄羅斯社群軟體VKontakte上出現了數百條相關文章，每個人都曬出自己的達美樂Logo刺青，希望可以得到免費披薩。

網友們的踴躍參與讓達美樂嚇壞了，只好緊急祭出更加嚴苛的規定，要求刺青必須在「身體可見」的部位，大小至少2公分以上，而且只有前350名才有資格獲得證書。

儘管如此，仍不減大家的熱情，原本計畫為期2個月的活動，在短短5天之內就因為額滿而宣告結束，達美樂也在Facebook上發文呼籲大家別再刺青，「朋友們！350個名額已經滿員了！如果你還在等待刺青，我們建議趕緊取消預約！」，但還是有許多人持續上傳新的照片，報導指出達美樂事後也都有聯繫這些網友，給予其他不同程度的優惠。