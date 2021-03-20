印度一名補習班女老師日前假藉課後輔導，向一名13歲少年的父母謊稱，少年必須住在她家一個禮拜加強輔導，乍看十分熱心。沒想到，一個禮拜過後，男童回家卻告訴父母，自己和女老師已經「結婚」了，讓家長氣得一狀告上法院。

根據印度媒體《Times Now》報導，印度旁遮普賈朗達爾縣（Jalandhar）有一名13歲少年，日前被女老師以加強課業為由，需住在她家進行為期一個禮拜的課後輔導，他雖然覺得奇怪，但也乖乖照做。

沒想到一個禮拜過後，少年回到家卻告訴父母，自己已經和女老師結婚了，兩人不僅舉辦了結婚儀式，甚至還有牧師的見證，家長得知後氣得前往警局報案。

據悉，女老師當時帶走少年後便將他囚禁在家，接著夥同全家人逼迫少年與自己結婚，期間還慎重的依照印度傳統儀式，舉辦結婚典禮，緊接著又對外宣稱少年已經去世，自己成了「寡婦」，並替「新郎」舉行哀悼會，待一切儀式結束後才讓少年返家。

離譜的是，面對少年家長的控告，女老師才坦承這麼做是為了破除一個「詛咒」，因為算命師指示她，必須和一名未成年男子結婚，才能破解霉運，她便將目標鎖定班上的學生。

只是女老師不但不認為自己有錯，還向學生家長施壓，要求撤回控告，最後對方迫於無奈已同意和解，但由於女老師將未成年學生監禁在家中的舉動已然觸法，因此目前警方仍針對此案進行調查中。