古代皇帝都有後宮佳麗三千，嬪妃之間為了爭奪寵愛，經常做出許多勾心鬥角的行為，就連跟在身旁服侍的宮女也不放過，有些嬪妃對於長相貌美的宮女心生妒忌，擔心他們會被皇帝看上，竟強逼她們變身「女太監」，淨身的過程十分殘忍。

古代皇帝每隔一段時間都會進行民間選秀，挑選女子擔任宮女，在宮廷中她們的身分也不盡相同，上層的為宮中女官，下層的則是普通奴僕，為皇帝或其他皇室成員，包含嬪妃，處理生活中的雜事，但如果哪天皇帝一時興起，看對了眼，這些宮女也有可能麻雀變鳳凰，一夜躍升成皇帝的寵妃。

不過在後宮這個為了爭寵而勾心鬥角的地方，這件事情對於其他嬪妃來說是一大隱患，而且這些貼身服侍的宮女中，一定有長相貌美、姿色不錯的女子，部分嬪妃擔心將來她們會因此被皇帝看中、爬到自己頭上，竟想出了一個殘忍的辦法，那就是讓她們失去生育能力，變成「女太監」，就算之後真的被寵幸當上妃子，無法替皇室生下後代，自然也不太可能有掌握大權的機會。

而淨身的過程可以說十分恐怖，先是將這些宮女綁到柱子上，喂她們喝下麻藥湯，再拿槌子或棒子用力猛擊她們的下腹部，使子宮和卵巢自然脫落，不過這種粗魯且殘忍的手段很容易就鬧出人命，而且當時醫療技術並不發達，導致很多宮女無辜喪命。