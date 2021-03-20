知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前推出「鮭魚」同名優惠活動，全台戶政事務所掀起一波「鮭魚之亂」，不少人為了吃免費壽司，一窩蜂跑去改名。對此，常住台灣的日本網紅「日本人的歐吉桑」下坂泰生表示，鮭魚是好名字，就算改不回來也沒關係，但是千萬不能取名叫「鮪魚」，背後原因太羞恥。

「日本人的歐吉桑」昨（19日）在臉書發文透露，對於日本人而言，鮭魚長大後，會游回去自己出生的地方進行繁殖，這種面對逆流，努力前進的本能，讓日本人相當感動，「所以就算名字改不回，不需要覺得丟臉，因為鮭魚是很好的名字；認識日本人的時候，也可以堂堂正正的自我介紹說自己叫做鮭魚」。

不過他也提醒，雖然鮪魚和鮭魚都是非常有人氣的食物，若是想要改名叫「鮪魚」的千萬要三思，因為在日本，尤其是女性朋友，自我介紹說出「我是鮪魚」時，大家一定會嚇一跳，或是當場笑出來，因為鮪魚（マグロ）在日文是一種隱喻，暗指女性在親熱時完全沒有反應，也就是俗稱的性冷感。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「長知識了！」、「台灣比喻是床上一條死魚」、「那種鮪魚在台灣叫死魚」、「怎不等有店家辦鮪魚命名活動再說」、「拜託壽司店做個鮪魚企劃了」。