每個國家或地區都會有獨特的習俗或信仰。大陸貴州一座古橋下懸掛著一把長達2公尺的寶劍，當地村民透露這把劍又叫作「斬龍劍」，至今已有170多年的歷史，最主要的功用就是防止淹水，而且自從橋建好後，河水不管怎麼上漲都不曾淹過橋面，神奇的事蹟讓不少遊客都慕名來看這把劍。

根據《梨視頻》報導，貴州遵義樂里村的一座石橋下懸掛了一把長達2公尺的斬龍劍，據今已有170多年的歷史，即使劍面上被水氣腐蝕到鏽跡斑斑，但保存仍非常完好，它被鐵鍊鎖在了橋腹正中央的石縫中，劍尖朝著河面，風吹過時還會微微地左右擺動。

當地村民透露，這座石橋名叫「萬安橋」，下方流經的樂民河在早期時候每到夏秋季汛期河水都會暴漲，不僅淹沒河兩邊的莊稼，還讓兩方村民來往變得困難，還曾有人被河水沖走，為了解決這個問題，才會建造萬安橋，並在下方懸掛寶劍。

然而神奇的是，自從橋建好之後，就算處於汛期，河水都沒有淹沒過橋身，更不用說把石橋沖毀，因此這座橋就一直沿用至今。

對此遵義市文史專家李連昌透露，在建好的石橋下懸掛一把斬龍劍，是大陸許多地區都有的習俗，最普遍的一種說法是，斬龍劍要斬的是「蛟龍」，傳說牠們出沒於河水中，常常會把石橋撞壞，因此在橋下放劍可以造成一定的威懾力，讓蛟龍不敢亂來。

李連昌也指出，這種作法其實只是一種迷信，因為在古時候要建造一座橋並不容易，不但耗費人力、物資還有大把金錢，在橋下掛斬龍劍就代表著村民們的期許，希望這座橋可以萬年不垮，供他們長久地使用。