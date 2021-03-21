貓星人的魅力連小偷也無法抵擋！大陸一間餐飲店上個月發生一起竊盜案件，沒想到竊賊在財物得手後，竟被店內的貓咪吸引，逗留在現場玩貓，導致身形和臉部都被監視器清楚拍下，當天就被警方火速逮捕。

根據陸媒《現代快報》報導，江蘇丹陽市中山路派出所警方在2月25日早上接獲當地一間餐飲店店長通報，表示店內遭竊賊闖入，並偷走1000元人民幣（新台幣4,439元）現金和一隻手機。

警方透過店內監視器畫面發現，一名男子在2月24日深夜將該間餐飲店的玻璃門把砸壞，隨即闖入店內並開啟手電筒開始行竊。但財物得手後該名男子並沒有馬上離開，反而留下來逗弄店裡的小貓，也因為停留的時間太長，讓攝影機清楚拍下他的體貌特徵，留下鐵證。

經過警方循線追查，25日當天下午3點就在一間澡堂將該名男子火速逮捕，該名男子看到警方當時還嚇得直呼：「你們抓我也抓得太快了」，完全不知道自己的樣貌早就被錄下。據了解，該名嫌犯姓林，來自四川南充，是一名竊盜慣犯，多年前就因竊盜罪入獄，直到今年1月才刑滿釋放，沒想到甫出獄竟又故技重施再度犯案，目前全案仍在審理當中。