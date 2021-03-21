在現在忙碌的社會中，許多單身男女因為過於忙碌而選擇透過交友軟體認識新對象，雖這樣的方式能快速認識不同的人，但也因此無法真正的了解對方。越南有一名男網友透過網路交友，網戀1名大眼正妹長達一年，直到前幾日要求視訊才看到「真實面貌」，讓他著實嚇了一跳。

據越南媒體報導，有名男網友在網路上分享了一段交往1年的網路戀情心得。他表示，在網路上認識女友時，僅透過文字聊天，因為聊得來便試著交往，但這段時間從未真正的看過彼此的長相，也不敢要求見面，直到聊了1年多左右，才敢主動提議要求視訊，讓雙方更加了解彼此。

視訊開通後，只見該女子長髮飄逸、穿著打扮相當時髦，雖為了防疫戴著口罩，但簡單的妝容，就讓她眼睛又大又迷人，電得男網友暈頭轉向，只是沒想到下一秒脫下口罩、開口講話時，卻讓男網友嚇了一跳，不僅嘴唇厚實，寬大的齒縫與爆出牙齦，還在講話時不時露出來，讓他瞬間嚇到臉變形，真實反應完全藏不住。

掛掉視訊通話後，這名男網友便將兩人的對話截圖及認識的過程上傳至網路上，讓網友們忍不住留言「戴著口罩怎樣都很美」、「再也不相信網路愛情了」、「只能說眼睛真的很美麗」、「到底誰會在網路上找真愛」，還有網友將他的圖貼上更誇張的表情。不過，也有不少人表示「人家看到你，應該也會傻眼」、「怎麼有種半斤八兩的感覺」、「你自己也是嚇死人」引發熱烈討論。