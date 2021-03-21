太監又被稱為宦官，大多因為家裡窮困，才會自願進行閹割手術，進入宮中為皇族服務。雖然給人一種諂媚又奸詐的刻板形象，但在歷史上還是有不少良善之人。據說唐朝有一名太監，在替皇帝宣讀聖旨的時候就故意念錯一字，因此拯救了上千人的性命，被譽為史上最善良太監。

張居翰生於858年，被掖庭令張從玫收為養子，隨即淨身入宮擔任宦官。907年唐朝滅亡後，藩鎮節度使李克用拒絕承認新政權，自立為晉王，陪在一旁輔佐的張居翰因為極具正義感且為人誠懇深受李克用信任。

等李克用過世後，其子李存勖建立後唐並稱帝，成為唐莊宗，並命張居翰擔任樞密使，主要負責軍政大事以及宣達帝命。西元926年，後唐陷入多起反對唐莊宗的兵變中，唐莊宗認為趁機起事的蜀末皇帝王衍往後會造成麻煩，下詔「王衍一行，並宜殺戮」，要處死王衍以及身邊的前蜀官員、僕役等人。

負責傳詔的張居翰，因為不忍眾多無辜之人賠上性命，也認為殺戮會帶來不祥，在宣讀聖旨的時後，故意將「殺王衍一行人」改念成「殺王衍一家人」。也因為這樣的一字之差，保住了上千條與王衍相關人等的無辜性命。雖然篡改聖旨本難逃死罪，但當時唐莊宗忙於戰事，就沒有特別追究，唐明宗即位後也對張居翰的義行大為讚賞，特別允許他告老還鄉，安度晚年。