台南市一間宮廟的廟婆日前開廟時，在天公爐內發現一隻剛出生的小黑貓寶寶，剛好附近麵店的老闆經過，便將牠帶回家照顧，待貓寶寶身體恢復健康和斷奶後再尋找有緣人認養。消息一出，不少網友都驚呼「天公的貓」。

宮廟附近的麵店老闆黃翰林，好心將小黑貓帶回家照顧。(影片來源/YouTube/天公爐浪貓救援未取名/如遭刪除請見諒)

在台南市經營餃子麵食館的老闆黃翰林，19日在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部CrazyCat Club」發文，表示麵店附近有一間朝興宮溫陵廟，當天早上廟婆正準備開廟門時，在天公爐內發現一隻剛出生1、2天，連眼睛都還沒打開的小黑貓。

黃翰林老闆透露，小黑貓雖然比之前有精神，但整體來說還是偏虛弱。(圖/黃翰林授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

黃翰林接受《中時新聞網》的訪問時指出，當天中午休息時他剛好經過，聽到廟婆說不知道該怎麼處理小黑貓，想了想決定先帶回家照顧，等貓寶寶斷奶，會吃飼料之後再開放讓網友認養。黃老闆也透露小黑貓現在體力逐漸恢復，但整體來說還是偏虛弱，他也特地建立YouTube頻道，承諾會定期更新小黑貓的近況給關心牠的網友知道，希望大家一起幫牠集氣加油。

影片曝光後，不少網友都認為小黑貓得到神明加持，紛紛留言，「天上打入凡間的貓神」、「這隻貓可以取名叫作頭香」、「養了有保祐喔」、「有過火的，這貓會有福氣」、「天之驕貓」、「養了牠會帶財又帶運」、「天公欽點的小虎爺」。