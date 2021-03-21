現在已是21世紀、科技發達的年代，但不少人始終堅信「民間療法」才能幫助人遠離病痛，誇張又毫無根據的治療方式，除了讓病症更加嚴重，還可能失去性命。大陸四川廣元市漁龍村，2016年便曾發生過一起令人毛骨悚然的「驅魔命案」，震驚當地。

據陸媒《中國新聞網》的報導，大陸四川廣元市漁龍村一名李姓女子因長年患病臥床，她的丈夫為了治好她的病，四處奔走尋求幫助也不見成效，最後竟重金聘請了兩位自稱開過天眼的樊姓及胡姓巫師來為她治病，而這兩名巫師看過李女後表示，「李女因遭到惡魔附身才會長年患病不起，因此須透過"蒸療法"才能為其驅魔」。

某晚，兩名巫師便命人在菜田中放置一個大鐵爐以柴火燒水，並請人尋來一個大木桶安置在滾燙的水中，兩名巫師在大木桶旁環繞，口中念念有詞疑似念著驅魔咒語，沒過多久木桶裡便傳出淒厲的慘叫聲，吸引附近居民前來查看，循著聲音才發現原來李女被活活塞進木桶中蒸，慘叫聲令現場村民毛骨悚然，直呼「真是難以置信他們用這種方式治病」。

李女丈夫起初很信任巫師，還照巫師的要求用針往內戳，但妻子的叫聲太過淒厲，開始要求巫師破桶放人，否則就要出人命了，巫師卻堅持「那不是她的聲音，而是邪靈慘叫，再堅持一下就可以將邪靈驅走了」，後來村民看不下去強行將人從木桶內救出，但當時李女已全身發黑、發紫，緊急送醫後依然宣告不治，讓他的丈夫十分後悔痛心，而兩名假巫師見狀不對勁後逃往深山，最後也遭到強制逮捕。