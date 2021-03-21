動物們雖然不會說話表達想法，但從牠們的舉動就可以觀察到某些情緒或不對勁的狀況。美國一隻流浪狗曾被人類攻擊、欺負，一生都在街頭流浪，日前流浪狗志工將牠帶回家暫時寄養，不過站在新家門口的牠卻遲遲不願踏入屋內，只敢用前腳在空中和門檻上揮舞試探，讓志工和網友們看到都感到非常心疼與不捨。

@streetlifetothesweetlife Boomer. We will show you what a great life is like. Just trust us 🥺❤️ ♬ Can We Kiss Forever? - Kina

綜合外媒報導， 2歲的流浪狗Boomer過去曾是休士頓地區某河岸旁的4隻流浪狗之一，雖然附近有居民會餵養牠們，但還有部分惡劣的人經常會拿牠們當作「練習槍法」的對象，導致Boomer腿部骨折，還有氣槍所留下的傷疤。

35歲的流浪動物志工薩曼莎（Samantha Zimmer）上個月得知了當地即將降下一場大雪，因為擔心當地流浪狗的安危，於是將決定盡可能將這4隻狗狗接回家照顧。

上月14日薩曼莎暫時收養了牠們，並先將狗狗安置在車庫中，以便牠們熟悉環境。兩個禮拜之後，薩曼莎決定讓狗狗們開始進到屋子內生活，從影片中可以看到，Boomer就站在新家門口遲遲不敢進去，只是不斷地用前腳在空中和門檻上揮舞試探，在薩曼莎耐心的鼓勵之下，牠才終於勇敢踏出第一步。

薩曼莎透露，Boomer在街頭流浪一生，從未擁有過自己的家，因此才會表現得如此不安和驚慌，不過如今Boomer已經可以沒有擔憂地自由穿梭在庭院和屋內，牠還很喜歡到公園裡散步，只不過曾有被大狗欺負過的陰影，面對大狗時還是會感到害怕。

這段影片曝光後，引起眾多網友的關注，許多人都對Boomer不安的反應感到十分心疼，薩曼莎對此表示：「這隻曾被忽視的小狗獲得了很多人的喜愛，牠同時也為其他耐心等待被人類領養帶來了希望」。另外，Boomer在3個月後將會被送到位於威斯康辛州（Wisconsin）的新寄養中心，為牠之後的收養做些準備。