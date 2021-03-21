美國一間爬行動物園的園長，日前上傳一段處理蟒蛇蛋的影片，只見他在講解的過程中，有數次都遭到護蛋心切的母蟒蛇猛烈攻擊，所幸都及時逃過一劫，影片曝光後也意外在網路上引發瘋傳。

綜合外媒報導，美國加州爬行動物園長兼創始人布魯爾（Jay Brewer），是知名的蛇類救援者，也是研究爬蟲類超過33年的專家，經常在IG上分享平常和動物互動的影片，希望粉絲能夠了解爬蟲類的獨特魅力。

布魯爾昨（20）日在IG表示，園內一條雌性網紋蟒蛇下了一窩蛋，如果不將所有的蛋取出照顧，將有可能導致蛇寶寶性命不保。但兇猛的母蛇因為天性使然，認為布魯爾對牠的寶寶們存在威脅，逮到機會就會竄上前攻擊。

從影片中可以看到，布魯爾手持一個可以制住蟒蛇的勾狀工具，一邊講解一邊分散母蛇的注意力，讓一旁的女兒可以趁機將蛇蛋取出。過程中只要布魯爾稍微往旁邊看，母蛇就會猝不及防的衝上前攻擊，雖然身手矯健加上豐富的經驗讓布魯爾能夠及時躲開，驚險的場面還是讓他嚇出一身冷汗，忍不住心有餘悸的說「牠真的差點咬到我了！雖然不知道當時距離多近，但我的臉上有感覺到一陣冷風」，最後靠著和女兒的默契合作，圓滿完成任務。

影片在網路上引發瘋傳，短短不到一天的時間就累積逾46萬次觀看次數，不少人看了紛紛留言，「我看了都要心臟病發作了」、「沒看過這麼大隻的蟒蛇啦」、「你看起來就像蟒蛇的大餐」、「根本就是恐怖電影」。