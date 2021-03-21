清朝是由滿族人建立的大一統朝代，也是歷史上最後一個帝王制王朝，總共經歷11位皇帝，歷時276年。據說清朝最後一位格格金默玉生前一直隱瞞身分，在臨死前才吐出皇室家族的醜聞內幕，震驚世人。

被稱為「清朝最後格格」的金默玉本名為愛新覺羅顯琦，是清朝末代肅親王善耆的第38個孩子，由肅親王最年輕的側福晉所生。清朝滅亡後，為了隱瞞身分才改名為金默玉。原本在日本留學的她，在1937年抗日戰爭爆發後中斷學業回國，在家裡幫哥哥們照顧孩子，之後為了生計前後開設洗衣店、飯店、西餐廳、飯館等生意，還曾擔任中央編譯局職員。

到了1958年，金默玉因政治因素被關進監獄，開始長達15年的囚犯人生，為了不拖累畫家丈夫馬萬里，在獄中訴請離婚，出獄後又嫁給上海人施有為，但多年來的辛苦工作和牢獄生活，讓金默玉的健康逐漸惡化，最後只好因病退休。1992年，金默玉和丈夫用所有的財產開辦「愛心兒童日語班」，拿到許可後就一直默默的教書，直到2014年才因心臟病發在北京某間醫院逝世，享年95歲。據說她過世前，知道自己來日不多，終於鬆口透露自己的姊姊愛新覺羅顯㺭，就是知名的「女間諜」川島芳子，而她為了這段「皇室醜聞」付出15年的牢獄之災，也一直被這個秘密壓的喘不過氣，才決定在死前揭露真相。