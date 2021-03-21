透過從考古中發現的遺跡、文物，我們才能夠多了解一些歷史中的世界。希臘南部日前降下暴雨，奧林匹亞地區的地面經過沖刷後，露出了不明的金屬角，考古人員隨後便挖出了一個來自約3000年前的青銅公牛雕像，根據上方被燒過的痕跡，推測應該是當時用來奉獻給宙斯的祭品。

公牛雕像外的沉積物有燃燒痕跡，因此考古學家認為它是用來祭祀宙斯的奉獻品。(影片來源/YouTube/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας)

綜合外媒報導，希臘南部日前降下一場暴雨，有考古學家在奧林匹亞遺址宙斯神廟附近的地面發現有一個不明金屬角露出，結果挖掘出一個青銅公牛雕像，送到實驗室研究後，顯示這個公牛雕像的歷史可以追溯回公元前1050年到前700年，是來自古希臘幾何時期的藝術作品。

公牛雕像為青銅製，體積並不大。(圖/美聯社)

雖然公牛雕像外觀看起來保存十分完好，但從上面清除下來的沉積物有著明顯的燃燒痕跡，因此考古人員判斷這個公牛雕像應該是3000年前古奧林匹亞人用來供奉給天神宙斯的祭品。據了解，宙斯神廟遺址中埋藏著成千上萬的祭祀物品，被挖掘出來的古物目前都在奧林匹亞考古博物館內展出。

奧林匹亞是古代厄利斯（古希臘城邦）用來祭拜宙斯的宗教中心，同時也是古代奧林匹亞運動會的遺址，其中阿爾提斯（奧林匹亞聖地中心）內建有許多神廟和聖壇，包含了赫拉神廟和宙斯神廟，在宙斯神廟中由古希臘雕刻家菲迪亞斯（Phidias）建造於公元前457年的「宙斯神像」還被列為世界七大奇蹟之一。