古代和親一直是維持外交的手段之一，透過讓皇室公主遠嫁他國，換取邊陲地帶的和平，蒙古便是其中之一，清代一共有上百位公主嫁到蒙古聯姻，只是外界不免好奇，為何這些清朝公主都沒留下子嗣？背後原因讓人不勝唏噓。

野心勃勃的蒙古族入主中原的想法一直沒有根絕過，之所以能夠和大清王朝保持良好關係，是因為兩方自古以來都有和親的習俗，儘管清朝公主嫁到蒙古，看似是下嫁，但俗話說「入境隨俗」，當身分尊貴的公主抵達蒙古領土時，一切只能以蒙古王為尊。

不過值得注意的是，依據蒙古習俗，清朝公主不能生育，一旦懷孕就必須將腹中胎兒打掉，背後原因來自於，蒙古方面認為，一旦孩子出生，就意味著她們已經歸順大清，從今以後將完全服從清朝皇帝的命令。

再者，大清公主如果一直繁衍後代的話，那麼蒙古人的血統也就沒那麼純粹了，若是這個身上留有清朝公主血統的繼承人逐漸向大清靠攏，蒙古終究會難逃弱化一途。

此外，有別於清朝皇帝駕崩時，嬪妃也必須一同陪葬，蒙古王一旦駕崩，他的兒子不僅可以繼承王位，還可以繼承他的女人，大清公主也不例外，所以她們只能一直繼續侍奉下一任蒙古王，直到去世為止。

而這一項奇葩的習俗，對於受過封建教化的大清公主而言，是絕對受不了這樣的侮辱，所以多數公主都鬱鬱寡歡，香消玉殞。

基於上述種種原因，不少大清公主得知即將遠嫁蒙古時，都相當崩潰，因為她們知道，這一去就是生死離別。