在古代封建社會為了嚇阻百姓們犯法、作亂，因此設有非常多殘忍的刑罰，其中就包含了「斬首」，除了可以將犯罪者處死外，公開的行刑過程也能達到「殺雞儆猴」的效果，而斬首一直到清末、民初之時才逐漸被槍決取代，執行的劊子手也因此失業，清末最後一位劊子手鄧海山據傳晚年就過得十分悽慘。

鄧海山出生在貧困的家庭當中，經濟狀況難以維繫生活，為了讓自己能夠活下去，他找了一份拘捕、看守犯人的工作，一段時間後就被介紹到劊子手佟紹箕門下，拜他為師。

為了練就劊子手的「好手藝」，鄧海山經過了一連串嚴格訓練，佟紹箕先是鍛鍊他的臂力，等到能夠舉起行刑用的大刀後，佟紹箕每天就會拿出畫有橫線的冬瓜，要求他下刀處必須和橫線一致，之後為了提升他的膽量，佟紹箕還會讓他當自己上刑場的助手，他自己也主動到屠宰場幫忙，最後逐漸對這樣的血腥場面感到麻木。

鄧海山正式出師獨立執行斬首後，一路上都相當順利，只不過儘管他刀下都是罪有應得的犯人，但畢竟背負著那麼多條人命，因此到了適婚年齡也沒有女子敢嫁給他，就這樣他在從事劊子手的期間，總共斬殺了約300名的罪犯，一直到斬首逐漸被槍決取代，他才終於被迫收手。

然而鄧海山並不像佟紹箕有收徒弟，因此失業後的他年齡雖大卻無人照顧，走投無路之下他曾想要皈依佛門，不過佛家認為他的罪孽太過深重，沒有人願意收留他，無依無靠的鄧海山最後只能孤老終身，晚年生活過得十分悽慘。