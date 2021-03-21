指甲留得過長，勢必會為生活帶來不便，沒想到俄羅斯卻有一名女子花了6年時間，刻意留了逾15公分的超長指甲，甚至不惜在睡覺時，將手綁在床頭，避免折斷指甲。消息一出隨即掀起熱議，更有網友吐槽「超噁！我只看到滿滿細菌」。

綜合外媒報導，俄羅斯女子Elena Shilenkova從求學階段就熱衷蓄甲，第一次下定決心留長，就花了3年時間讓雙手指甲總長達到84公分，之後又各花了3年時間，將紀錄推進到100公分和133公分。最後一次的挑戰，則是耗時6年時間，一口氣創下150公分的超長紀錄。

Elena曾憑著雙手總長150公分的指甲，榮登俄羅斯指甲最長的人，其中最長的指甲從白色的部分算起有16公分，甚至還有人高價收購，一隻指甲最高可賣出7千美元（約新台幣20.1萬元）。

為了證明蓄甲不會影響日常生活，Elena經常拍片示範，無論是料理、洗碗、穿衣都難不倒她，但是如果真的要游泳、打網球，還有解小顆的鈕扣就會比較麻煩。

此外，為了防止指甲斷裂，她表示不僅需要維持充足的營養，就連睡覺也不能鬆懈，都會將手綁在床頭；平時除了用肥皂洗指甲，她還會用去光水清潔，並幫指甲殺菌消毒。

不少網友看完影片全驚呆了，紛紛留言直呼「只覺得看到了滿滿的細菌」、「指甲跟靈芝草人的一樣」、「這下不能用手指頭挖鼻屎了」、「我十隻指甲長度加起來比她一隻指甲還短」、「想直接幫她剪掉，成就感爆棚」。