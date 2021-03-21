因為居住成本高，近年來北北基桃的人口大量成長，加上生活圈、交通、教育等相互連結，不少民眾上班上課通勤時，跨縣市在所難免，不過近日就有網友提到「北部哪條路最陰」，沒想到眾人一面倒直指，連接桃園龜山和新北新莊的萬壽路最毛，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「萬壽路是十大危險路段？」為題，PO文指出，位於桃園龜山的萬壽路因為可以直通新北市新莊區，所以車流量相當大、路也很寬，不過卻幾乎天天發生小車禍，甚至1、2個月就有死亡車禍，讓他不禁好奇「沿路速度快的地方也只有一段山路而已，而且還有測速，萬壽路是怎麼變成全台十大可怕路段的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「取名萬壽啊，根本挑釁」、「晚上騎那邊怪恐怖的」、「那條路騎70還會被按喇叭就知道大家飆多快」、「山路那邊比較好騎，另一條騎過一次就怕了，超多砂石車」、「砂石車掉一堆石子在路上，車速快、車又多、長下坡，你說呢？」、「經過都覺得根本來到陰間」。

事實上，這條位於桃園市的萬壽路，2017年曾經是「全台三大要命路段」之一，不僅坡度大、彎角多，更曾在一年內發生上千起車禍，奪走9條人命，許多靈異故事不脛而走。

去年更有網友在臉書社團《靈異公社》分享恐怖經歷，表示自己曾經載女友從桃園往新莊，行經萬壽路卻遇到「恐怖機車」不斷逼車，「是跟很緊的那種感覺，於是我放慢速度靠邊，想要讓後車超過去，但是當我看後照鏡時，完完全全都沒看到有任何的車燈，可是摩托車的聲音非常清楚，就在我後面，清楚到甚至用聽的，就可以感覺那是一台破破爛爛的X爵125！」

超毛經歷讓女友一路大哭，當他隔天回程又重回萬壽路時，才發現另一邊山路有警察、救護車，還有「一台倒在地上的摩托車，就是那台X爵125…」。