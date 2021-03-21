人類如果生病或受傷了，都會到醫院進行檢查，有時還需要照電腦斷層或X光片進一步確認體內狀況，但你動物們看醫生又是什麼樣子呢？最近一名在美國工作的日本獸醫就分享了馬照電腦斷層的現場，沒想到因為拍攝的角度和馬的姿勢，竟讓女網友想歪了，氣炸痛批這名獸醫：「不尊重馬權」。

這名獸醫Satoshi平時就經常分享工作點滴，以及一些動物們檢查時的有趣照片，或是在日本比較少見的大型動物就醫照，讓大家對於不熟悉的事物可以多一點了解。本月13日，獸醫又在推特上分享了馬照頭部電腦斷層時的照片，他在文中表示，「雖然有點尷尬，但還是想分享給大家」，指出美國不少人都會把馬當作寵物，所以這種狀況其實算是家常便飯。

推文發布之後很快就引起網友們迴響，大家都感到非常驚訝和新奇，獸醫也補充解釋，在照電腦斷層前有先替馬打了麻醉，之後才將牠的身體倒過來送進機器內。

あの獣医の馬の大股びらきの写真、青少年もツイッター見てるんだし、あんまりだから通報した。

本人が写真降ろす気ないんだから。



馬にMRIやCTをする際の獣医の苦労を一般人に知らせようとしたと言っても、なぜあの角度なのか説得力ないし。 — 肥和野 佳子 (@lalahearttwit) March 13, 2021

沒想到這張照片因為露出了馬的私密部位，竟引來一名女網友的不滿，認為獸醫不應該公開這種照片，「馬太可憐了，這樣太失禮了，就算要拍照為何不從側面拍？」，更要求獸醫刪除照片，「馬也有基本的馬權」。

獸醫對此也進行回擊，先是質問對方：「請問妳從這張照片聯想到什麼了？」，接著指出馬是出了名難看診的動物，從旁邊拍根本無法表現。但女網友仍不善罷干休，持續在推特上批評獸醫，也讓「基本的馬權」衝上日本推特熱搜，大部分網友都感到相當傻眼。