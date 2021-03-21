狗狗之間的情誼真的很令人動容！近日泰國流傳一段影片，一名飼主家的愛犬病死後，他不捨地在後院挖墓埋葬，沒想到另外2隻同伴狗狗竟也來幫忙推土，還守在墓旁長達2個小時的時間，讓飼主看到相當感動，忍不住為愛犬們的友情落下眼淚。

綜合外媒報導，泰國沙沒巴干府一名飼主西薩里的9歲愛犬桃虎日前不幸因病過世，西薩里一家人對此都感到相當難過，不捨地在自家後院挖了一個洞將愛犬埋葬，當時全家都圍在墓旁和桃虎做最後的告別，從影片裡可以看到，桃虎的2個同伴也來到墓旁，下秒竟開始一起用鼻子和腳掌推土，似乎是在幫飼主一起安葬自己的好朋友。

事後，2隻狗狗還繼續守在墓旁長達2個小時的時間，就像是在為朋友哀悼一樣，整天下來牠們都沒有進食，回到家後也都只是無精打采地縮在角落，一連串反常的舉動都讓西薩里一家人感到非常驚訝，也忍不住為牠們深厚的友情而落淚。

影片曝光之後同樣感動了眾多網友，大家都不禁紅了眼眶，還有人也分享了類似的故事，「節哀順變，願你的朋友安好」、「這也太有靈性了吧」、「牠們只是不會說話而已，感情和人類都是一樣的」、「小時候養的一隻小狗懷孕了，結果剛生完後寶寶被另一隻狗咬死了，牠哭得很傷心，也不吃不喝，最後也去世了…」、「見過有流浪狗被車撞死了，牠的同伴一直繞著牠、用鼻子拱牠，但就是不走」。