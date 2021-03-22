貓咪可愛又搗蛋的性格讓許多人為之著迷，一名日本飼主上周抓到家裡的貓主子正在搗蛋，沒想到貓咪卻在過程中卡住爪子而意外做出「比讚」的動作。他事後將照片PO上網分享，讓網友們看了全都笑翻。

日本網友あさみず（@ssmasmz）20日在推特上發文，表示當天發現家裡的貓咪跑到壁櫥裡大鬧一番，把所有的東西都丟到地上，沒想到當牠正準備拍拍屁股離開時，其中一隻爪子竟不慎卡到吊在上面的衣服，導致貓咪做出像是伸出大拇指比讚的模樣。

比讚的手勢再加上貓咪因無法逃脫而露出的無奈神情讓あさみず忍不住笑稱「本來因為貓咪把所有東西弄亂有點煩躁，但那根繩子上掛著的大拇指卻讓我大笑出來」，隨即拿出相機記錄這有趣又可愛的畫面，並PO上網分享。

照片曝光後，網友全被貓咪呆萌的模樣給融化，不但吸引19萬人按讚，也湧入上萬則留言，「你竟然能拍到這幕，我才要對你比讚」、「網路上要出現比讚貓了嗎？」、「歷史畫面請妥善保存」、「好可愛！」、「我還以為是我家的貓」、「這已經打破貓咪技能的極限了…」。