NASA一名太空人上周透過直播，和遠在地球的網友們分享他在國際太空站進行維修任務的畫面，沒想到卻被眼尖的網友發現他背後出現2團高速飛行的神祕光球，瞬間掀起熱議。

目擊網友將片段寄給YouTuber「Mr。MBB333」，MrMBB333則在自己的頻道做出分析。 (影片來源/YouTube/MrMBB333/如遭刪除請見諒)

根據《每日星報》報導，美國佛羅里達州一名網友傑伊（Jay），本月16日透過NASA國際太空站（ISS）的現場直播，觀賞太空人日常維修的畫面。過程中，傑伊卻突然注意到太空人身後出現2團不明飛行物（Unidentified Flying Object, UFO），並以一上一下的隊形快速飛過。神奇的是，這2個UFO還在畫面中停留數秒鐘，才改變方向繼續前進，就像是有人在操控似的。

UFO frenzy as mystery objects seen hurtling behind oblivious ISS astronauthttps://t.co/i8azkPDIg0 pic.twitter.com/rtVyFflyiN — Daily Star (@dailystar) March 21, 2021

傑伊事後將這段畫面寄給專門研究宇宙、地球神秘現象的YouTuber「MrMBB333」，MrMBB333則於19日在自己的頻道內貼出影片，針對這段畫面進行分析，除了以減速和特寫的方式抓出UFO位置及行動軌跡，還同時附上今年美國許多地區看到類似不明物體的證據。

不少網友看了都大呼不可思議，紛紛留言「感覺是來蒐集情報的」、「不要懷疑了，就是外星人」、「我老婆看到這些畫面後，開始相信真的有外星人」。還有人建議，可以將所有目擊者的位置和時間整理出來，將來對追蹤外星生物應該會有很大的幫助。