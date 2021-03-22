隨著疫情持續在各國延燒，許多國家都提倡民眾待在家中避免外出，使網路購物再度興起，還衍生出另類的網路熱潮。為避免網路購物遭到別人誤取，不少國家都開始實施實名制，泰國政府甚至要求民眾領貨必須「拍照認證」，意外掀起「領貨時尚潮」。

據臉書粉絲專業「泰國清邁象」發文中提到，現在泰國只要領取網路購物的商品，都得請送貨員幫領取人拍照存證，才能在發生問題時找到領取人核對資料，而在網路上公開的照片中，不少民眾為了拍出好看的照片，特別穿上貼身上衣及短褲，手中抱著包裹對著鏡頭扭腰擺臀，擺出各種性感姿勢，甚至有大叔反串穿上粉色蛋糕裙，搔首弄姿的賣弄性感，宛如拍攝「時尚大片」般的專業。

照片一出讓網友笑倒一片，紛紛留言「泰國人就是不會讓人失望」、「怎樣都要弄個S型的POSE」、「那醬就要每天都裝水水的等郵差來了、「泰國人就是這麼可愛」、「表情也是擺好擺滿」、「感覺快遞小哥蠻為難的」。另外，有名來自馬來西亞的網友也表示「最近取快遞也被要求要拍照，下次得穿漂亮一點取快遞了」。

不過，有位熟悉泰國當地情況的網友發文解釋，會掀起這樣的熱潮，除了可以有效防疫外，主要是大部分的郵局包裹過多，常會請外面的快遞司機幫忙運送，但這些司機沒有掃碼機可以即時更新系統，又不想被客戶投訴沒收到包裹，才出現這樣的情況。