智利日前發生一起宛如電影場景的交通意外，一輛白色小轎車於本月初行駛在一處山路時，疑似車速過快，竟直接衝出山道，騰空飛行30公尺，最後墜落在附近的體育館上，雖然車上2人有受傷，所幸送醫後並無大礙。

有民眾用空拍機模擬該輛轎車失控當時的視角，看起來十分不可思議。(影片來源/YouTube/T13/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，3月7日一輛白色小轎車行經智利比尼亞德爾馬（Viñadel Mar）一處山區道路時，疑似因為車速過快而來不及轉彎，竟直接衝出山崖。離奇的是，這輛轎車並沒有掉落山下，反而是在空中飛行約30公尺後，才降落在附近一所學校的體育館屋頂。

警方趕到現場後立即救出車上的乘客和駕駛，並送往附近醫院進行治療，好在2人都沒有生命危險，而且降落地點剛好在屋頂上，所以也沒有造成其他民眾傷亡，據駕駛人說法，當時除了車速過快之外，煞車失靈也是車子失控的主要原因。

警方接獲通報後也立刻趕往現場營救車上的駕駛和乘客。(影片來源/YouTube/T13/如遭刪除請見諒)

報導指出，這條路段原本就是當地的車禍好發地點，附近的建築物在近年來也經常因此受到波及。而這起「飛車事件」也意外讓該路段成為當地熱門景點，不少人都特地前來目睹被車撞毀的屋頂，還有民眾透過空拍機模擬白色轎車的視角，重現當時的經過。