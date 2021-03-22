地球之大無奇不有，更何況是深不可測的海洋世界，因此也有不少海怪傳說出現。近日美國一名漁夫出海捕魚時，意外釣起「大海怪」巨鰻，不僅外型醜陋還滿口獠牙，讓所有人全看傻了眼。

根據英國媒體《LADbible》的報導，來自美國俄勒岡州的39歲漁民伊札克（Nate Iszac），於本月9日前往阿拉斯加安庫坦島附近的白令海（Bering Sea）捕撈深海魚時，意外捕獲一隻可怕的「大海怪」，並將其拍照上傳。

在伊札克公開的照片中可以看出，牠的外型醜陋、頭顱巨大，身型將近人類一半身長，一張嘴便露出滿嘴鋒利的牙齒，而且幾乎可以把他的頭吞下，整體外觀宛如恐怖遊戲中出現的海中喪屍般嚇人。但伊札克拍完照後，便依照慣例將牠安全放回大海，繼續生長。

而這隻學名為狼鰻（wolf eel）的巨型鰻魚，最長身形可生長至2.5米，體重將近15kg-20kg，大部分棲息於海面下200米左右，暗無天日的濱海區潮間帶深海中，是相當厲害的掠食者、攻擊性很強，主要捕捉海膽、螃蟹、龍蝦、貝類等硬殼生物為生，屬於肉食性魚類，嘴中的獠牙及有力的雙顎便是用來咬食甲殼動物，而厚實的上下顎則是幫助牠們避免進食海膽時被刺傷，但牠們雖外型醜陋，卻奉行一夫一妻制，並居住於一室中共同養育後代，是海中難得的「恩愛夫妻」。

Wolf eel 由 Nate Ethan Iszac 發佈於 2021年3月9日 星期二