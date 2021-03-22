靠牆休息的時候可要小心了！印度一名男子上週站在走廊時突然暈倒，沒想到竟直接翻越身後的圍牆往樓下墜落，幸好一旁民眾反應靈敏，及時抓住他的腳踝，才將他從鬼門關前拉回來。這驚險的瞬間剛好被監視器錄下，在網路上曝光後引發瘋傳。

根據外媒《The New Indian Express》報導，印度瓦達卡拉喀拉拉邦（Edodi）一名38歲的男子比努（Binu），上週四到當地一間銀行辦事。當他靠在2樓門口的圍牆旁等待時，突然感到頭暈目眩，腳步也開始不穩，接著瞬間失去意識，以頭下腳上的姿勢，翻越身後圍牆往下墜落。

站在一旁的藍衣男子巴布拉杰（Baburaj）見狀，及時伸出手抓住比努的腳踝，其他民眾也紛紛衝上前幫忙，最後終於順利將比努安全的拉上來。事後有人將當時的監視器畫面PO網分享，在網路上引發瘋傳。

網友都對巴布拉杰感到佩服，因為從畫面上可以看到，只要再慢一秒鐘都可能造成致命的後果，大讚他的反應能力令人驚艷。而巴布拉杰也因為此事在當地成為大英雄。