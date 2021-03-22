前陣子台灣掀起一股「鮭魚之亂」的改名熱潮，在網路上也引發網友正反意見的熱議。最近有一名女網友發文分享自己的相關經歷，表示多年前補辦身分證的時候，意外曝光了爸爸隱瞞多年的改名秘密，超羞恥的原名讓她在行員面前感到超級尷尬。

這名女網友在《Dcard》上發文，透露自己好幾年前曾遺失過身分證，於是被阿姨帶去戶政事務所補辦，當時負責的行員是一名看起來很嚴肅的叔叔，年紀還小的她有些緊張也害怕出錯，所以非常認真地回答每一個問題，配合進行身分核對。

行員叔叔十分熟悉流程，過程中原本盯著電腦的視線逐漸轉向PO主，最後對著她嚴肅地問道：「你爸爸改過名字，他原本的名字是？」，接著又詢問：「然後改成？」，PO主不好意思地答道：「胡蘿蔔」，下秒她就看見行員想憋住但又隱藏不了的笑意。

對於此事，PO主有感而發：「最近的鮭魚之亂對我來說除了真的很好笑以外，身為蘿蔔的女兒不禁為鮭魚們的孩子捏一把冷汗」，認為將來這群孩子如果遇到類似的事件，應該會比她更想找個洞躲起來。

她也指出，當初會知道這件事，是因為辦戶口名簿影本才發現的，但至今仍不明白為何爸爸要改名成「胡蘿蔔」，也慶幸爸爸在過世之前有把名字改回來，「不然現在塔位、骨灰罈跟神主牌如果都寫著胡蘿蔔，應該就不是只有我尷尬了」。

貼文發布後，不少網友都覺得非常有趣，紛紛笑說：「在人生online改奇怪的名字真的需要一定恥度」、「難道那時候就有改名活動了？」、「我從小就跟我媽說我要叫胡蘿蔔，想不到真的有」、「李鮭魚、陳鮭魚還不算什麼，姓胡叫蘿蔔真的就是胡蘿蔔，快笑死」、「之前掃墓看到有一位祖先名叫烏龜，全家瞬間領悟原來我們都是龜孫子」。