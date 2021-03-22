古代皇帝為了保證血脈延續，廣納後宮佳麗三千，但又擔心這些嬪妃孤單寂寞出軌，繼而混淆皇室血脈，就限制嬪妃和正常男性接觸，別說王公大臣，就連皇帝的親生兒子都不可隨意出入，整座後宮除了被閹割的太監，只有皇帝是純爺們。只是外界不免好奇，太醫能夠隨意出入後宮，為何皇帝卻從不擔心被戴綠帽？背後原因其實很簡單！

首先，在男尊女卑的世代，女子要能識文讀字就十分不容易，更何況是深諳藥理醫學的太醫，且太醫們普遍年紀較大，嬪妃們自然看不上眼；加上閹割帶有侮辱性質，若真的對太醫進行閹割，肯定沒有人願意當太醫，況且閹割對年紀較大的太醫而言，有很大的風險。

其次，太醫進入嬪妃的寢宮看診，過程中不僅太監全程監看，問診時也是有著嚴格的要求，就連請脈時，嬪妃手上都要覆蓋一層手絹，絕對不允許有任何的身體接觸。

最後還有一點就是，太醫師承中醫，診病時講究循序漸進，但在皇宮這個高壓的工作環境，太醫一直被要求在短時間找到病因和根治的方法，一旦病人不幸撒手人寰，皇上要是追究起來，治病的太醫恐怕逃不了被革職或是治罪的命運，因此太醫在診病的過程中都處於提心吊膽的狀態，根本無暇和嬪妃發展曖昧情愫。