大貓熊寶寶圓寶已經9個月大了！目前已經進入換牙階段，雖然主食還是以母乳為主，但圓寶也已經開始探索各種食物，準備晉身為小小美食家，保育員觀察發現，圓寶的飲食喜好非常明顯，每次都會從最喜歡的開始吃，但只要碰到討厭的紅蘿蔔，就會開始各種裝忙，就連保育員親手餵食也慘遭拒絕。
調皮又可愛的大寶寶圓寶體重已經突破22公斤，和上個月比較，牠的生理時鐘變得更加準確，到了回家的時間，只要保育員敲敲鋼杯，圓寶就會慢慢自動下樹，有時還會小奔跑跟著媽媽一起回到後場，對於圓寶這種「善解人意」的行為，保育員都相當感動，近一個月來艱辛的「請熊回家任務」終於可以結束了。
園方也透露，目前圓寶正處於換牙的階段，但目前都尚未發現牠的乳牙。雖然主食還是以母乳為主，但圓寶也開始接觸其他美食，而且還有自己一套習慣，保育員觀察發現，牠的喜好非常明顯，最喜歡的食物依序為葡萄、窩窩頭、蘋果和竹筍，每次只要看到都會立刻伸手去拿，吃的時候臉上還露出幸福的表情，甚至發出美味的聲音。
但如果碰上了最討厭的「天敵」紅蘿蔔，圓寶最初會假裝沒看見，或是沒手去拿，之後的反應更加進階，直接無視紅蘿蔔的存在，開始各種裝忙，或直接繞過、跨過它，保育員出動親手餵食也沒有用，圓寶就會做出溫柔且堅定的表情拒絕。所幸現在圓寶有在慢慢接受紅蘿蔔，願意去嘗試看看。
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