康熙在位61年，因為連年用兵，造成國庫空虛，以至於到末期，國庫虧空僅剩800萬兩白銀，直到雍正即位，進行大刀闊斧的整頓，這才逐漸將大清帝國推向顛峰。雍正在位13年期間，僅靠3招就讓原本空虛的國庫積攢了逾6000萬兩白銀，資本連翻8倍！

康熙末年，清朝嚴重內虛，加上地方官吏貪腐嚴重，康熙去世時僅留下800萬兩白銀。雍正即位後，決心好好整治一番，先是鐵腕追查官員貪腐，追補各地錢糧虧空，貪官一經起底，免不了被抄家斬首，就連財產也必須全部充公。

接著雍正又推行「火耗歸公」政策，這裡的火耗指的是散碎銀兩重新熔鑄時產生的損耗，由於這部分火耗在各地官府上繳國庫時，是不作數的，因此不少官員將歪腦筋動在這上頭，從中侵貪。有鑑於此，雍正下令火耗也必須一併上繳歸公，並分為三份，一份用來額外補貼官員俸祿，稱為「養廉銀」；一份作為公共用途；一份用來彌補財政虧空。

以上無論是嚴懲貪官或是火耗歸公，都是將官員的不義之財，重歸國家財政。

最後，雍正又將觸手伸向特權階層，由於過往國家的徵稅對象僅限於百姓，官紳階層不用當差和繳稅，以至於地方仕紳和地主都肆無忌憚的併吞大量土地，造成社會貧富差距擴大。

雍正便下令「士紳一體當差一律納糧」，廢除官紳階層的免稅特權，對於百姓階層的稅收也改為「攤丁入畝制」，由過去的人頭稅改為按土地畝數徵收，大大減輕了土地較少，而家中人口較多的農戶負擔，讓徵稅制度更加合理。

而雍正取消人頭稅之後，利多也反映在人口數之上，不僅間接加速了清朝人口的增長，攤丁入畝制度的推行，也提高了農業生產的積極性，最重要的是贏得了老百姓的愛戴，國庫也以驚人的速度增長，雍正在位的13年間，國庫收入應聲翻漲了8倍，由原本的800萬兩白銀，暴增到逾6000萬兩白銀，替乾隆留下了豐厚的家底。