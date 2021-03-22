最近一兩天氣溫驟降，不少民眾又紛紛把防寒衣物拿出來穿。一名女騎士日前就穿著外套去上班，途中行經一段比較陰的路時，突然感覺到有人一直在拍自己的肩膀，讓她瞬間毛骨悚然，害怕碰上不乾淨的事物，當她回頭確認後，才驚覺全是烏龍一場！

外套上的魔鬼氈黏有老公的內褲，PO主妹妹就這樣直接穿出門。(圖/擷自爆怨公社)

一名網友在《爆怨公社》中發文，分享自家妹妹的超糗事蹟，PO主透露事發當天，妹妹像往常一樣從婆家騎車到公司上班，因為氣溫變低的關係，她套上了2件外套防寒，結果在騎車途中卻突然感覺到有人一直在拍自己的肩膀，正巧那邊剛好有一段路比較陰，讓她擔心是否碰上靈異事件。

直到最後，她終於鼓起勇氣回頭確認，沒想到卻看見外套的魔鬼氈黏了一件老公的內褲，只要油門一催，內褲就會隨風飄揚，感覺就像是有人在拍打肩膀一樣。超糗的遭遇讓PO主直接笑翻，也無奈吐槽妹妹的神經太大條，「太難想像在她後面的騎士或駕駛們的複雜心情」，妹妹也樂觀回她：「好險不是夾到破掉的內褲」。

貼文曝光後吸引了超過2萬人按讚，大家全都笑到不行，「不說還以為背了一個時尚包包出門」、「那其實是領巾，英雄登場都需要飄舞感」、「新款，極度害臊」、「還好這件內褲還可以看…以後要慎選老公的內褲」、「好想知道後方騎士或駕駛心裡的OS」、「遠看像背包，近看是內褲…時尚」。