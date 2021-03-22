年紀大了骨質疏鬆，最怕的就是骨折，不過浙江杭州一名93歲劉姓婦人近日卻因為臀部莫名劇痛，在家人陪同下就醫，意外發現股骨頸骨折，讓她和家人都相當錯愕，「明明就沒有跌倒摔傷，也沒有碰撞到什麼東西，怎麼會無緣無故就骨折呢？」直到劉婦仔細回想，才驚覺一切都是「蟑螂」惹的禍！

綜合陸媒報導，劉婦指出，2周前的一個夜晚，她半夜起床上廁所，碰巧看見地上有蟑螂出沒，便急忙抬腳將牠踩死，雖然後來臀部附近開始隱隱作痛，但她也不以為意，「當時我只是輕輕踩了一下蟑螂，根本沒用多大的力氣，想不到竟然會因此骨折」。

對此，醫師表示，這種「莫名其妙」的骨折發生在80、90歲的老年人身上並不稀奇，「這類骨折都是老年人骨質疏鬆惹的禍，骨質疏鬆引起的脆性骨折，是低能量、非暴力骨折」。

醫師解釋，人的骨量在一生中呈拋物線走勢，剛出生時，骨量較少；隨著年齡增長，骨量增加，並在30歲至35歲時達到最高值，此後便以每年0.5％的速度流失。骨質疏鬆最直接的後果就是骨折率大幅增加，尤其是高齡老人，一旦骨折，對健康的影響巨大。

而「髖部」這個連接著軀幹和下肢的部位，更是關係著晚年餘生的生活品質，「老年人年紀大了，年紀大肌肉萎縮、力量減弱，身體協調性不好；加之年紀漸長骨量流失引發骨質疏鬆，同樣力度的撞擊，年輕人可能無礙，老年人就可能骨折了」，因此老年人只要稍微扭傷或摔倒，就容易發生髖部骨折，即便沒有明顯外傷，也可能出現骨折，千萬不可不慎。

老年人預防髖部骨折，首先要積極進行適當的活動，像是每天散步；其次，日常活動過程中，要時時警覺避免受傷，即便是躺下、起身，都要緩慢進行，平時居家設施也要注意防滑；最重要的是，要積極防治骨質疏鬆，除了物理鍛鍊之外，也要積極補鈣。