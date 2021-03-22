狗狗不但對主人十分忠心，如果家裡有了新成員，牠們也會義不容辭地照顧他們。外國一隻黃金獵犬在2年前晉升為哥哥，面對這突然加入的新妹妹，牠不但沒有忌妒的情緒，反而化身成「寵妹狂魔」，對她照顧有加，還曾因為擔心妹妹的安危，一個晚上巡房15次，讓主人都覺得有趣又可愛。

綜合外媒報導，黃金獵犬馬歇爾（Marshall）原本是家裡的「獨子」，不過2年前女主人生下了一名女兒，從此馬歇爾的生活中多了一個妹妹梅西（Macy），面對這突如其來的消息，牠不但沒有覺得吃醋或忌妒，反而會和主人們一起照顧小嬰兒，兄妹倆的感情一直以來都非常融洽、密不可分。

只不過馬歇爾對於梅西的保護慾太過強烈，曾經因為擔心她的安危，一個晚上巡房15次，想要確認她是否睡得安穩，是個十足的「寵妹狂魔」，讓主人們覺得相當有趣；因為兄妹倆的溫馨互動，主人也特地為他們開設社群平台的帳號，和網友們分享可愛的生活點滴。

另外，採訪中也問到馬歇爾是否會有厭倦照顧梅西的時候，主人回道：「他們不會一直要黏在一起，但如果馬歇爾覺得『夠了』的時候，牠就會擺出無奈的表情，太搞笑了」、「我們從沒見過牠做出惡毒的表情，如果牠想獨自待著，就會到我們的臥室去，不過現在梅西已經會爬床了，馬歇爾似乎變得無處可躲了」。