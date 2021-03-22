許多人外出旅遊都會拍照打卡，留作紀念，不過有時候儘管取景完美，但還是會有些變數毀了整張照片和構圖。美國就有一名泳裝辣妹，日前在海灘上留下美麗倩影，沒想到開心打卡上傳後，好友的私訊卻收到手軟，頻頻問她底下怎麼突然「多一根」，嚇得她緊急將照片撤下，不過事後仍將整起事件剪輯成一段影片PO網，網友一看全笑翻了。

美國一名泳裝辣妹馬洛塔（Madi Marotta）日前在邁阿密南灘（South Beach）遊玩時，開心的與背後的藍天白雲和湛藍海域合影，只見她身穿性感泳裝，露出穠纖合度的身材曲線，白色的高衩泳褲，將古銅色美肌襯托得更加養眼。

不過仔細一看，當她側身面對鏡頭時，身後遊客的手臂正好與她的私密部位重疊，乍看之下猶如長出一根男性生殖器，並晃在外面。

當下馬洛塔並沒發現這尷尬的視覺錯視效果，直到將照片上傳至IG後，不到5秒就收到友人私訊，她才趕緊將照片撤下，雖然友人試圖將遊客手臂修掉，但因為效果不佳，她就放棄將照片PO網；後來她在TikTok發布一段影片自嘲，透露自己只是想拍張可愛的照片，沒想到後方女子的手臂，讓她像是將生殖器晃在外面一樣尷尬。

影片曝光後吸引逾越400萬次觀看，不少網友也打趣笑說「太糟糕了」、「這下誤會大了」、「我到底看了什麼」；另外也有熱心網友免費幫她將女遊客的手臂修掉。