有不少網紅為了吸引大眾目光，想出許多大膽新奇的招數，其中有些還是十分危險的挑戰。最近印尼一名網紅為了拿到3000萬印尼盾的獎金，竟直接大口吞下4包鹽，過程中表情越來越猙獰，但最後還是挑戰成功，網友們看到後都十分傻眼，擔心他的健康會因此出狀況。

根據《中國網》報導，網紅安谷（anggun）過去就以吃困難的食物而聞名，他曾挑戰過胡椒、紅辣椒醬汁等，這次他又接受網友挑戰，只要吞下4包食鹽，就可以拿到3000萬印尼盾的獎金。

影片一開始可以看到，桌子旁堆了一疊鈔票，安谷先是依序用剪刀剪開4包食鹽，倒進盤子中，接著就開始拿湯匙一勺一勺地放進口中，之後似乎是覺得這樣速度太慢，他乾脆用手抓起鹽巴往嘴裡塞，表情也隨著吃越多的鹽巴變得猙獰起來，但最終他還是順利完成挑戰，開心地拿著鈔票就起身離開。

影片發布才短短6天，觀看次數已經突破2300萬，還有150萬人按讚，不少網友看到都覺得非常傻眼，還有不少人擔心他食用過多的鹽健康會出狀況，「我光是用看的就覺得嘴裡一股鹹味」、「我剛剛試了一口就已經想吐了，你怎麼做到的？」、「吃這麼多鹽是會出問題的，千萬不要模仿！」、「為了錢傷害自己的健康，沒必要」，不過也有部分網友質疑，安谷真正吃進肚子中的並不是鹽。