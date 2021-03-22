《本草綱目》記載，羊奶甘溫，可健胃利腸，是溫和的營養補品，加上羊奶比牛奶更好消化吸收，長時間飲用，對氣管保護很有幫助，因此不少家長會訂購羊奶讓小孩作為早餐飲品，對此，就有網友不禁好奇「為何羊奶一直都只有小瓶宅配到府？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文指出，羊奶一直都只有小瓶宅配到府，讓他不禁好奇「為何幾乎沒有在賣大瓶裝的，或是直接擺在超商賣呢？如果通路只有靠個人訂購，不是很難賣嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「是說我也覺得超疑問，我們這裡賣場也都沒賣，自己都想做個通路賣羊奶了」、「可是羊奶的消費市場好像不大？」、「我反倒覺得，每天可以送到家的玻璃罐很方便、省塑膠，為何只有羊奶，而牛奶不這麼做呢？」

就有從事畜牧業的內行人點出關鍵在於「報廢率」，直言「我自己做農場，有養近千頭孥比亞（山羊），其實部分品牌一直都有賣大瓶裝的羊奶，只是羊奶沒有像牛奶那麼大的總產量，且消費族群比例不高，銷售通路商不願排架，報廢率又高。因此即便個人訂購較難賣，但至少能大幅度減少報廢率，目前也只剩這方式銷售」。